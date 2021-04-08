توصيات المجلس التنفيذي بشأن تسهيل الأنشطة الاقتصادية للسيارات المتنقلة، اجتمع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي مع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لمناقشة التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن مشروع الأنشطة الاقتصادية الخاص بالسيارات المتنقلة، وذلك لدراسة لتنوع هذه الأنشطة ودراسة تطور نموها في كافة مناطق الشارقة، وأوضح التقرير العديد من التحديات التي تواجه رواد أعمال الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالسيارات المتنقلة، وقد أوصى المجلس بضرورة توفير البيئة المناسبة لهم.

مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات

قام المجلس التنفيذي باعتماد مقترح لتأسيس مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات خلال المؤتمر الذي عقده سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وذلك لتدريب وتأهيل المتخصصين في قطاع المطارات، مما يؤدي إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما يقدم العديد من برامج التدريب التي يحتاجها العاملين في المطارات.

إنجازات دائرة الموارد البشرية

تناول المجلس تقرير يشمل إنجازات دائرة الموارد البشرية خلال الربع الأول من 2021، حيث وصل عدد الباحثين عن العمل المسجلين عبر موقع الدائرة 1249 فرد، أما طلبات التوظيف لدى القطاعات العامة والخاصة فقد بلغت 581 طلب، وقد تم تكليف 4608 باحث وباحثة لإجراء المقابلات لهؤلاء الأفراد، حيث تمت المقابلات عبر نظام الاتصال المرئي باتباع أحدث التقنيات، وترشح 576 مرشح من المتقدمين، وبالفعل تم تعيينهم

وفقاً لتخصص ومؤهلات كل منهم، والوظائف الشاغرة التي تناسب هذه المؤهلات، وفي القطاع الخاص بالتأهيل تمكنت دائرة الموارد البشرية من تنفيذ 63 برنامج عن طريق الاتصال المرئي، والتي استفاد منها 4427 من المواطنين الباحثين عن العمل، وقد تنوعت هذه البرامج بين برامج تخصصية وبرامج سلوكية وبرامج تأسيسية، وبرامج تطوير الذات والدبلومات الفنية، وأكدت الإدارة حرصها على توفير عمل لمزيد من الباحثين عن العمل.