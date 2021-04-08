شروط سفر المعلمين خلال إجازة الربيع تحددها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدة شروط وإجراءات تجاه المعلمين الراغبين في السفر خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتوجيهات الحكومية بالحد من انتشار الوباء، وأصدرت تعميم إلى كافة الإدارات التعليمية بعنوان تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة مع انتشار فيروس كورونا، والذي ينص على إمكانية سفر المواطنين والمقيمين إلى الدول منخفضة الخطورة والتي لا تظهر فيها حالات كثيرة، ولكن لا يسمح بالسفر إلى الدول عالية الخطورة والتي تزداد نسب الإصابة بها باستمرار.

شروط سفر المعلمين خلال إجازة الربيع

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه يمكن للمعلمين السفر إلى البلاد متوسطة الخطورة وذلك للحالات الطارئة فقط، والتي تتضمن العلاج أو زيارة الأقارب من الدرجة الأولى أو الزيارات العسكرية والزيارات الرسمية، كما أوصت بتجنب السفر إلى البلاد التي تنتشر فيها حالات الوباء بكثرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأضافت المؤسسة أن إجراءات متطلبات السفر تقع جميعها على كاهل المسافر وعلى نفقته الخاصة، كما لن يحصل المسافر على تكاليف التأمين الصحي الدولي والذي يعد شرط أساسي للسفر إلى الخارج.

إجراءات ما بعد السفر للمعلمين

بعد عودة المسافر إلى الأراضي الإماراتية عليه أن يمكث مدة الحجر التي حددتها الدولة على أن يتكفل بجميع مصروفات الحجر الصحي، ويمكنه مباشرة عمله عن بعد بعد التواصل مع رئيس العمل حتى يتمكن من سلامته من الأمراض والأوبئة، ويقوم بعدها بتقديم شهادة تثبت ذلك إلى رئيسه في العمل

وفي حالة عدم إكمال المعلم لمدة الحجر يتم منعه من مباشرة العمل، وتعد هذه الفترة إجازة بدون راتب، وفي حالة عدم إفصاح المعلم عن مدة الحجر والسفر فإنه يقع تحت المسؤولية القانوني مرحباً، كذلك الحال في حالة عدم إعلام جهة العمل بمخالطته لمصاب، يخصم من راتبه يوم إلى 5 أيام.