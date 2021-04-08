سكني وفرصة السكن بأسعار تبدأ من 619 ألف ريال بمشروع الخميس فيو

يعد برنامج سكني من أهم البرامج التي تزداد عليها عمليات البحث في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن أهم المشروعات التي يتم تقديمها، حيث أوضح البرنامج حول التطويرات الأخيرة التي تم إضافتها، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني أسعار الوحدات السكنية في مشروع الخميس فيو، حيث تبدأ الأسعار من 619 ألف ريال وهذا المشروع سوف يوفر الكثير من الوحدات السكنية وإتاحتها للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مناسبة وفي ظل سياسة حكومة المملكة التوسع في المشاريع السكنية بجميع أنحاء المملكة ، ومن الجدير بالذكر أنه أطلق برنامج “سكني” مشروع “الخميس فيو” ضمن ضاحية السديم السكنية في محافظة خميس مشيط، ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة عسير، ليوفّر 1988 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية.

استحقاق فوري:

أوضح برنامج سكني أنه يمكن لكافة الأشخاص المستفيدين من هذا المشروع أن يمكن الإطلاع على الوحدات، وتم معاينتها من خلال الموقع الرسمي لها عبر تطبيق سكني، وذلك يضمن استحقاقها فوري دون انتظار وبخطوات إلكترونية سهلة وميسرة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات السكنية المتوفرة من خلال زيارة الرابط الإلكتروني لمنصة سكني واختيار ما يناسبك كمواطن من الوحدات المختلفة والتى يتم طرحها من خلال التطبيق ، وأوضح البرنامج أن المشروع يقع في ضاحية السديم بخميس مشيط – إحدى مشاريع برنامج سكني الكبرى – في موقع حيوي مميز بمحافظة خميس مشيط، ويبعد 25 دقيقة عن مطار أبها ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد، وتمتد الضاحية على مساحة تتجاوز 4,9 ملايين م2 في الجزء الشمالي من المحافظة، وتضم بعد اكتمال مشاريعها أكثر من 6500 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، و بنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة.

الخميس فيو:

أوضح تطبيق سكني من خلال الموقع الرسمي الخاص به تفاصيل المشروع الجديد والتصاميم التي يرغب في اختيارها كنوع من التشكيل وجذب المستفيد، وخاص في منطقة خميس مشيط علماً أن مشروع “الخميس فيو” السكني يقع على مساحة تتجاوز 646 ألف م2، ويضم 1988 وحدة سكنية بأربعة نماذج ضمن تصاميم عصرية تقع بالقرب من مواقع الخدمات الحيوية لتلبية احتياجات الأسرة السعودية، وتبدأ مساحات الوحدات من 262م2 إلى 630م2 للوحدة و بأسعار تبدأ من 619 ألف ريال، ويأتي مشروع “الخميس فيو” امتداداً لنحو 4 مشاريع سكنية الوحدات تحت الإنشاء يتيحها “سكني” للمستفيدين في منطقة عسير توفر 4444 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

مشروعات سكني:

وتأتي المشروعات السكنية المنتشرة بجميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال التصاميم المختلفة وتتم طرح الوحدات للمواطنين من خلال تطبيق سكني واختيار ما يناسب المواطن ، ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” 97 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال تحميل التطبيق ، يُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 تجاوزت 1,1 مليون أسرة حول المملكة بالاستفادة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.