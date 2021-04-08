دعم الصندوق العقاري موعده وطريقة الاستعلام عن سداد الصندوق العقاري

دعم الصندوق العقاري هو دعم مقدم من قبل صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل الصندوق علي تحديد مبلغ من المال مخصص للمواطني ذوي الدخل المحدود ليتمكن المستفيد من الحصول علي وحدة سكنية خاصة به ، ويتم وضع المبلغ المحدد للمستفيد في الحسا بالخاص به بعد يوم أو يومين بعد التوقيع علي العقد، علي أن يتم خصم المبلغ المستقطع من راتب المستفيد بشكل شهري، وقد قام الصندوق باقتصار القرض علي بعض الفئات مثل الزوج والأم المعيلة الغير متزوجة والابنة التي تعول أسرة أو والديها و المرأة المطلقة.

دعم الصندوق العقاري وطريقة الاستعلام عن الدعم

يمكنك من خلال المقال معرفة طريقة التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقاري، وقد أشارت وزارة الإسكان بانه اصبح بإمكان المستفيدين الاستعلام عن القرض المقدم من الصندوق عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة وهي كالتالي:

يجب علي المواطن الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

يجب الضغط علي أيقونة ” خدمة المواطن”

الضغط علي أيقونة اعرف دورك .

سوف يتم تحويلك إلي تبويب جديد .

بعد ظهور الصفحة الجديدة يمكنك كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد لذلك.

الضغط علي أيقونة ” بحث”

سوف يظهر أمامك جميع بيانات دعم الإسكان السابقة.

وقيمة دعم التمويل والرهن العقاري الخاص بك.

الزوج يمكن للزوج الحصول علي الدعم في حالة أن تتكون أفراد أسرته من الزوجة والأولاد الذين لم تتجاوز أعمارهم عن 25 عاماً كما يمكن الحصول علي الدعم في حالة عدم وجود أبناء.

إذا كانت الأم المعيلة و يوجد لديها أبناء ذكور لا يزيد أعمارهم عن 25 عاماً، أو لديها إناث غير متزوجات.

إذا كانت الابنة هي العائل للأسرة.

المطلقات يمكنهن الاستفادة من الدعم في حالة مرور عامين دون زواج من شخص آخر.

الدخول علي الموقع الرسمي لصندوق التنمية الاجتماعية.

كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

كتابة رمز التحقق.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

الضغط علي أيقونة استفسار.

سوف يظهر أمامك بيانات القرض وقيمة الأقساط وتاريخ السداد.

الفئات المستحقة للدعمدعم الصندوق العقاري وطريقة الاستعلام عن سداد الدعم