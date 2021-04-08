تحويل فودافون كاش عيوب فودافون كاش وطريقة الايداع

تحويل فودافون كاش عبارة عن خدمة لتحويل الأموال لعملاء الشركة المشتركين في خدمة فودافون كاش، حيث تُتيح لهم محفظة فودافون تحويل المال إلى الجهة التي يريدها المستخدم، كشحن رصيد لنفسك أو لشخص آخر، أو تحويل مبلغ معين لسداد فواتير الماء والكهرباء والغاز، أو لسداد رسوم المدارس والجامعات الخاصة، أو تحويل الأموال من أجل التبرع للجمعيات الخيرية وغيرهم من الاستخدامات لخدمة تحويل رصيد.

نظرا للاستخدامات الكثيرة لهذه الخدمة التي تُهم أعداد كبيرة من المصريين المشتركين في المحفظة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحويل الأموال من فوري أو من ماكينات ATM أو من أحد فروع خدمة عملاء فودافون كاش، كما سنتناول الحديث عن ايداع فودافون كاش وعيوب فودافون كاش لكي تتعرف على الخدمة أكثر.

طريقة تحويل فودافون كاش

تتم عملية تحويل فلوس من فودافون لفودافون في دقائق معدودة، لا يحتاج التحويل سوى معرفة كود معين من اكواد فودافون كاش تقوم بإدخاله بسهولة على الهاتف، وبضغطه واحده تتم عملية التحويل بنجاح، لكن يجب عليك معرفة أن قيمة المبلغ الذي ستقوم بتحويلة يجب أن تبدأ من خمس جنيهات كحد أدني، وحتى ثلاثين ألف جنيه كحد أقصى في المرة الواحدة، ولمعرفة طريقة تحويل فودافون كاش اتبع الخطوات التالية:

من لوحة الاتصال على الهاتف اكتب (#7*9*) ثم اضغط زر اتصال. قم باختيار خدمة تحويل الأموال. اكتب رقم الهاتف التي ترغب في تحويل المال إليه. اكتب المبلغ المراد تحويله. واخيرا قم بكتابة الرقم السري الخاص بمحفظة كاش الخاصة بك.

رسوم تحويل فودافون كاش

وضعت فودافون رسوم بسيطة جدا مقابل خدمة تحويل الاموال، حيث تبلغ قيمة رسوم التحويل واحد جنيه مصري فقط لا غير، ويتم خصمها تلقائيا من الرسوم الموجودة في محفظة فودافون كاش وبعدها يمكنك معرفة رصيد فودافون كاش بسهولة، وجدير بالذكر أنه يمكن أن يستلم الشخص أو الجهة التي قمت بالتحويل إليها المال من خلال أي فرع لفودافون داخل المحافظة، ولمعرفة أقرب فرع فودافون لك أو أقرب ماكينة صرف آلي قم بالاتصال على كود فودافون كاش رقم (#9*9*)، ولابد أن يمتلك هذا الشخص محفظة كاش مثلك لتتمكن من التحويل إليه.

ايداع فودافون كاش

يمكن للعملاء ايداع فودافون كاش من خلال زيارة أحد فروع فودافون وسوف يقوم الموظف بإيداع المبلغ الذي تريده، وسوف يطلب منك الموظف ان يرى البطاقة الشخصية فقط وبعدها يقوم بعملية الإيداع، وهناك طريقة أخري يمكن من خلالها ايداع الأموال وهي عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنك الأهلي، بنك مصر، بنك اسكندرية، بنك عودة، بنك القاهرة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية الموجودة على رابط فودافون:

من الصراف قم باختيار الخدمات النقدية.

ثم اضغط على محفظة الهاتف المحمول.

ستظهر لك مجموعة خدمات اختر خدمة الايداع.

اكتب رقم الهاتف.

ثم اكتب الرقم السري للمحفظة.

ادخل قيمة الايداع التي تريدها مع مراعاة أن تبدأ من 20 جنية حد ادني إلى خمسين ألف جنيه كحد أقصي.

عيوب فودافون كاش

تُعتبر شركة فودافون من أكبر شركات الاتصالات الموجودة داخل مصر والتي تحتوي على أكبر عدد من المستخدمين مقارنة بشركات الاتصالات الأخرى، ومن أبرز المزايا التي قدمتها الشركة هي خدمة فودافون كاش التي سهلت استخدام الأموال ووفرت الوقت والجهد، حيث يمكن لأي شخص أن يقوم بإيداع وسحب الاموال في أي وقت ومن أي مكان متواجد فيه، ولكن يُقابل هذه الميزة بعض عيوب فودافون كاش البسيطة ومنها: