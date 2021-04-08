السودان : استرداد 95% من أراضى الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، اليوم الخميس، أكد السجان، استقرار الأوضاع الأمنية بالمناطق "المحررة" فى الفشقة، وطالب الجهات التنفيذية فى الدولة بأن تولى اهتمامها بالمنطقة وتنميتها لاستقرار المواطنين السودانيين.

وشدد السجان على أن أى محاولة من الجانب الإثيوبى للتوغل فى الأراضى السودانية ستجد الرد الحاسم من القوات المسلحة.

وقال إن القوات المسلحة بالمنطقة على درجة عالية من الروح المعنوية وعلى قناعة بأنهم يدافعون عن الأرض، وأن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على أراضى «الفشقة» وأنه تبقى منها القليل.

ويخوض الجيش السودانى، معارك فى منطقة الحدود السودانية الإثيوبية، لاسترجاع أراضى منطقة "الفشقة" التى تسيطر عليها جماعات إثيوبية.

وكان السودان، قد أعلن أنه لن يتراجع قيد أنملة عن نشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا، وقطعت وزارة الخارجية بعدم تراجع الجيش السودانى عن أى نقطة من النقاط التى تم استردادها بمنطقة الفشقة فى الحدود الشرقية.