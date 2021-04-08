بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية فى أمريكا ويصفه بالوباء

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأمريكى، إلى حظر الأسلحة الهجومية الشخصية، حسبما أفادت قناة "العربية". وأعلنت الشرطة الأمريكية، فى وقت سابق اليوم الخميس، العثور على خمسة أشخاص مقتولين نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية، من بينهم الدكتور روبرت ليسلى البالغ من العمر 70 عاما، وزوجته باربرا ليسلى البالغة من العمر 69 عاما، بالإضافة إلى حفيدهما، بولاية ساوث كارولينا.

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