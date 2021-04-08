إرسال طلب مساعدة مالية عاجله عبر بوابة الديوان الملكي الإلكتروني

يقدم الديوان الملكي السعودي المساعدات المستمرة إلي كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن الديوان الملكي من اكثر الأشياء التي يقوم العديد من المواطنين بالبحث عنها من اجل الحصول عي مساعدات شخصية مختلفة ويوفر الديوان الملكي بوابة تواصل إلكترونية من اجل القيام بإرسال طلبات شخصية لهم، حيث يعمل الديوان الملكي باستقبال طلبات خاصة تقدم إليها لطلب مساعدة مالية أو طلب العلاج أو تسديد الديون أو حل مشاكل خاصة وغيره والتي لا يتأخر الرد علي المواطنين ومساعدته علي العيش وفق حياة اجتماعية للمواطنين، لذلك نقدم لكم طريقة إرسال طلب خاص عبر الديوان الملكي السعودي.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي التابع إلي خادم الحرمين الشريفين العديد من المساعدات لكافة المواطنين داخل المملكة، اللذين يرغبون في تقديم طلب المنح لمساعداته في سداد مبالغ مالية حيث انهم لا يملكون المال الكافي لإنفاق علي تكاليف العلاج أو شراء منزل وغيرة وعدم مقدرته علي سداده بسبب الظروف المالية، ويتم إرسال الطلب عبر الديوان الملكي الإلكتروني أو من خلال البريد السريع الالكتروني المخصص لجميع طلبات الديوان الملكي، حيث يمكنك التواصل هاتفيا مع الديوان الملكي للاستفسار عن حالة طلب عاجل تم تقديمه من بوابة خدمات الديوان الملكي وهو 8004000000، 920030003.

طريقة إرسال طلب خاص عبر الديوان الملكي السعودي

تقديم الطلبات الخاصة عبر الديوان الملكي الالكتروني لخدمات المواطنين داخل المملكة، ومنها يقدم كل مواطن الشكوي الخاصة ويتم استقبال الشكاوى الشخصية المختلفة وتقديم ما يلزم من خدمات مختلفة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فقط تابع الخطوات التالية: