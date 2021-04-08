تمويل شخصي للطوارئ بسجل ائتمان ضعيف بدون بنوك

يمكن أن يُشكّل الحصول على تمويل شخصي عندما يكون لديك سجل ائتماني ضعيف من غير البنوك ، أو ليس لديك تاريخ ائتماني ، تحديًا ، ولهذا السبب يوصي معظم الخبراء الماليين ببناء الائتمان مبكرًا.

ومع ذلك ، فإن الحصول على درجة ائتمانية جيدة وحساب طوارئ ممول بالكامل ليس دائمًا بهذه البساطة. لذلك ، إذا أخذك حدث مفاجئ على حين غرة – مثل فاتورة طبية عالية ، أو إصلاح سيارة غير عادية أو حالة طوارئ عائلية في اللحظة الأخيرة – وكان لديك رصيد أقل من اللازم ، فلا يزال بإمكانك التأهل للحصول على قرض شخصي يمكنه إيصال النقد إلى حسابك المصرفي في غضون ساعات. كما يمكنكم معرفة عروض تمويل سيارات بدون دفعة أولى من خلال موقعنا.

فقط تأكد من قيامك ببعض الأمور الهامة قبل التقديم. إذا كانت درجة الائتمان الخاصة بك أقل من 670 ، فقد تكون خياراتك محدودة بدرجة أكبر ، وقد تأتي القروض برسوم ومعدلات فائدة أعلى. هذا لا يعني أنه من المستحيل الحصول على قرض شخصي بدرجة ائتمان ضعيفة أو متوسطة. هذا يعني فقط أنك بحاجة إلى قراءة التفاصيل الدقيقة عن كثب (كما يجب أن نفعل دائمًا ، على أي حال). عادةً ما تكون درجة الائتمان لمعظم المقرضين ذوي السمعة الطيبة حوالي 580 درجة ، ولكن قد يكون هذا في بعض الأحيان أقل إذا كان طلبك قويًا بطرق أخرى تؤثر عوامل مثل الدخل ونسبة الدين إلى الدخل وخلفيتك التعليمية وما إذا كنت تؤمن القرض بضمانات على طلبك.

غالبًا ما تفرض الشركات التي لا تجري فحصًا ائتمانيًا أو تقرض الأشخاص الذين حصلوا على نتائج سيئة معدلات فائدة مرتفعة للغاية. إليك كيفية تصنيف المقرضين للدرجات الائتمانية العادلة والضعيفة:

ضعيف جدا: 300 إلى 579

متوسط: من 580 إلى 669

جيد: 670 إلى 739

جيد جدا: 740 to 799

ممتاز: 800 to 850

قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي للطوارئ

القليل من التحضير ضروري قبل التقديم. يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بثقة أكبر في أن القرض الذي تحصل عليه سيساعدك على المدى القصير دون تعريضك لمخاطر مالية طويلة الأجل. أولاً ، ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة فعلاً للتمويل الشخصي في البداية. قد تتمكن من إيجاد طرق أسهل وأرخص للوصول إلى النقود التي تحتاجها.

بالنسبة للمبتدئين ، اسأل نفسك عما إذا كان يمكنك كسب المال. حاول التقاط حفلة جانبية أو انظر حول منزلك بحثًا عن أشياء لبيعها. هناك خيار آخر وهو أن تسأل الدائن الخاص بك ، سواء كان مكتبًا طبيًا أو ميكانيكي سيارات أو مالك العقار ، إذا كان بإمكانك الدفع بمرور الوقت باستخدام خطة التقسيط ، والتي يمكن أن توفر لك الوقت الذي تحتاجه لكسب النقود الإضافية.

إذا كنت تكافح من أجل دفع فاتورة طبية ، فقد تتمكن من التفاوض بشأنها من خلال الاتصال بالمستوصف الطبي. وجدت دراسة استقصائية حديثة أن كل شخص تقريبًا (93٪ من المواطنين) ممن حاولوا التفاوض على فاتورة طبية قد تم تخفيضها أو إسقاطها تمامًا.

حاول التواصل مع بعض الجمعيات الأهلية أو المراكز الخيرية قدم ما يثبت لهم صحة أقوالك ، وانتظر الرد منهم يمكنك التواصل مع منصة إحسان الخيرية.

قد يكون لديك أيضًا أفراد عائلة موثوق بهم أو أصدقاء لديهم أموال إضافية يمكنك اقتراضها. حاول طلب منهم المال أو اطلب منهم اخذ تمويل شخصي طارئ باسمهم ربما لن يخذلوك في هذا.

إذا كنت قد استنفدت جميع خيارات الدفع النقدي السريع ، فقد حان الوقت للجوء إلى تمويل شخصي. تابع بحذر: غالبًا ما تفرض الشركات معدلات فائدة أعلى أو يضعون رسوم إدارية ، وعقوبات السداد المبكر والرسوم المتأخرة للمقترضين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة. من المهم إجراء البحث في وقت مبكر حتى تشعر بالراحة تجاه شروط التمويل.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدرجة ائتمان سيئة

عندما تكون مستعدًا للتقديم ، اتبع هذه الخطوات للتأكد من حماية رصيدك والاقتراض فقط ما يمكنك تحمله. لتحديد القروض الشخصية الأفضل للمستهلكين الذين يعانون من ضعف الائتمان ،حللنا عشرات القروض الشخصية السعودية التي تقدمها الشركات عبر الإنترنت والبنوك التقليدية. قمنا بتضمين خيارات للمقترضين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة في هذه القائمة.

عروض مقدمة للقروض الشخصية من غير البنوك

نبدأ بشركة التيسير للتمويل الشخصي للأفراد

مبلغ التمويل 100 ألف ريال سعودي معدل ربح ثابت مع وعود بعد تغييره عملية إيداع الأموال خلال يوم عمل بدون كفيل بدون تحويل راتب الى بنك معين اتاحة التسوية المبكرة لجميع العملاء شرط العمر 21 عاما فيما أعلاه للسعوديين فقط فترة العمل 6 أشهر الراتب 5 ألاف كأقل حد رسوم إدارية 1% من اجمال التمويل تمويل مبلغ مائة ألف ريال ستقوم بسداد 2584 ريال لمدة 5 سنوات

تمويل شخصي الشركة الوطنية بدون تحويل راتب

يتم الاتفاق مع العميل على سداد التمويل على أقساط ميسرة لحالته لا يتم تحويل الراتب تصل فترة السداد الى 60 شهر هامش ربح مناسب للعملاء يمكن تمويل الأفراد الذين لديهم أقساط أخرى بشرط حجم الالتزامات

تمويل شركة اليُسر “تورق”

تمويل التورق من شركة اليُسر للمقيمين والسعوديين مبالغ تمويلية تصل الى 300 ألف ريال تمويل بدون كفيل يصل الى 100 ألف ريال هامش ربح ممتاز رواتب السعوديين 5 ألاف والمقيمين 6 ألاف ريال فترة العمل للسعوديين 3 أشهر والمقيمين 6 أشهر شرط حساب بنكي للقطاع الخاص ونموذج استقطاع للمتقاعدين خطاب تعريف بالراتب مُصدق تمويل مبلغ مائة ألف ريال على 3 سنوات بدفعة شهرية 3611

شروط ومميزات تمويل شركة أصول

رسوم إدارية 1% معفاة من ضريبة القيمة المضافة مبلغ التمويل من 20 ألف ريال حتى 200 ألف ريال إمكانية التقديم على تمويل إضافي في حين الانتظام في سداد القرض يجب توافر كفيل على ان يكون ليس من الدرجة الأولى تتعامل الشركة مع سمة يؤثر التعثر للكفيل على الحصول على التمويل راتب العميل 5 ألاف ريال والكفيل 7 ألاف ريال 3 أشهر في العمل في القطاع الحكومي و9 أشهر في الخاص تمويل العسكرين براتب لا يقل عن 10 ألاف ريال يمكن أن تكفل المرأة العميل بشرط أن تعمل في قطاع حكومي عمر العميل 21 سنة الى 60 سنة عد سداد اخر دفعة

شركة إمكان للتمويل الميسر

تمنح الشركة تمويل 2000 ريال سعودي إلى 50 ألف ريال تدعم الشركة تمويل 5 رواتب للذين يقوم بتحويل الراتب على المصرف و 3 رواتب لمحولي البنوك الأخرى فترة سداد التمويل من 3 أشهر حتى 24 شهراً نسبة استقطاع من الراتب 45% حد أدنى للراتب 2000 ريال و 1900 للمتقاعدين العمر بداية من 20 سنة للمتقاعدين حد أقصى 70 سنة

التمويل الإضافي في إمكان

تشترط الشركة تمويل قائم وشرط وجود سجل ائتماني جيد على الأقل

تمويل من 12 شهر حتى 60 شهر

تمويل 2 مليون ريال

عند اختيار تمويل شخصي 100 ألف ريال ستسدد 2,332 ريال شهريا على مدار 5 سنوات على حسب سجلك الائتماني

الخطوة 1: حدد المقدار الذي تحتاجه

، تبدأ أصغر القروض الشخصية بحوالي 5000 ريال سعودي إلى 3 ملايين ونصف المليون ريال ، لكن في حالة كنت تمتلك درجة ائتمان ضعيفة قد يقبل البنك أو الشركة إقراضك بمبلغ يتراوح ما بين 5 ألاف حتى 200 ألف حسب كل مُقرض وحرفيتك في تقديم طلب التمويل الشخصي.

الخطوة 2: التأهيل المبدأي للعروض ومقارنتها

خذ وقتك في البحث. انتقل إلى مواقع الويب الخاصة بالبنوك والشركات المختلفة ، وأرسل معلوماتك لمعرفة ما أنت مؤهل له مسبقًا. بهذه الطريقة ، ستتجنب التقصيات الشديدة حتى تصبح جاهزًا تمامًا للتقديم.

ستحتاج إلى المعلومات التالية للتحقق من العروض:

اسمك وتاريخ ميلادك وعنوانك (بالنسبة لمعظم المقرضين) رقم الضمان الاجتماعي / معرف الضريبة الدخل السنوي (بما في ذلك الراتب والأجور والإكراميات والمكافآت وأشكال الدخل الأخرى) المعلومات المالية الأساسية (دفع الإيجار / الرهن العقاري والفواتير الرئيسية الأخرى) مبلغ القرض المطلوب ومدته المثالية

الخطوة 3: تقديم طلب رسمي

راجع عروضك المتاحة واختر العرض الذي يناسب جدولك الزمني وميزانيتك. بمجرد اتخاذ القرار ، أرسل طلبًا كاملاً. من الناحية المثالية ، تفعل هذا مرة واحدة فقط لأنه يعتبر تقصى شديد بشأن تقرير الائتمان الخاص بك ، والذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على درجة الائتمان الخاصة بك.

ستختلف المستندات اللازمة وفقًا للمقرض الذي تتعامل معه ، ولكنك تحتاج عادةً إلى إثبات الدخل والنفقات الشهرية. قد تشمل المستندات:

كشف راتب أخر 3 أشهر

فحص كشوفات الحساب للأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية

إثبات العنوان

المعلومات المالية الأخرى (بيانات حساب التقاعد ، الديون المستحقة ، الأصول الاستثمارية ، إلخ.)

الحساب البنكي المفضل للإيداع المباشر

اقرأ البنود بعناية للمرة الأخيرة ، ثم أرسل مستنداتك.

الخطوة 4: انتظر الموافقة والتمويل

قد تستغرق الموافقة بضع دقائق أو ساعة. لتسهيل الحصول على موافقة أسرع ، تقدم خلال ساعات العمل العادية وقدم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.

إذا تمت الموافقة على طلبك ، فتوقع أن ترى النقود ، مخصومًا منها أي رسوم إدارية ، مودعة في الحساب المصرفي الذي أدرجته للإيداع المباشر في غضون ما يصل إلى 5أيام عمل (على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يكون أسرع من ذلك). إذا لم تقم بالتسجيل للحصول على إيداع مباشر ، فسوف يرسل لك المُقرض شيكًا ورقيًا بالبريد.

خطط لتسديد الدفعة الأولى من القرض في غضون 30 يومًا من وصول أموالك إلى حسابك المصرفي. (قد يختلف هذا اعتمادًا على المُقرض.) اشترك في الدفع التلقائي حتى لا تفوتك دفعة شهرية. (قد تحصل حتى على خصم سعر الفائدة إذا قمت بذلك.) تذكر: المدفوعات في الوقت المحدد مهمة للحفاظ على درجة الائتمان الخاصة بك في حالة جيدة.