بشري سارة من التأمينات الإجماعية بشان رفع أجور العاملين السعوديين

رفع أجور العاملين السعوديين دون التقيد بنسبة 10%، وفقا لما أعلنته التأمينات الإجماعية في صباح اليوم وذلك وفقا لعدة ضوابط هامه لتحديد المستفيدين من هذا القرار والتي بينت فيه أن هذا القرار يشمل من يزيد أعمارهم عن 50 عام ولا يزيد دخلهم الشهري عن 4 الأف ريال سعودي بدون الالتزام بنسبة 10% المقررة، فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي توتير طريقة التنفيذ والتي شملت العديد من الخطوات البسيطة التي نوضحها إليكم.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية رفع اجور العاملين السعوديين دون التقيد بنسبة 10% بما يكمل الأجر المحدد في برنامج نطاقات حيث يبلغ هذا المبلغ 4 الأف ريال سعودي، كما شملت التعديلات الجديدة رفع اجر من تجاوز الخمسين من عمره إلى 4000 ريال بعد أن كان 3 الأف ريال، موضحا إمكانية أصحاب العمل تغيير رواتب المواطنين السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية والذين لا تزيد أجور اشتراكاتهم 4 الأف ريال في العام، فيما جاءت خطوات التنفيذ التالي:



الدخول علي التأمينات أون لاين عن طريق حساب صاحب العمل. النقر علي أيقونة رفع أجور المشتركين في المنشأة. تسجيل الأجر الجديد بدون التقيد بنسبة 10% بشرط عن تجاوز 4 الأف ريال. النقر علي أيقونة الحفظ.

فيما دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل بضرورة الالتزام بتسجيل الأجر السليم للمشترك والذي يضم أجره الأساسي (المبيعات، الأرباح، بدل السكن، العمولات، النسب المئوية).

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الراتب من خلال موقع التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الذهاب إلي الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية ومنها القيام باختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها القيام بالضغط على الاستعلام عن الراتب بعدها يتطلب منك تسجيل رقم الهوية الخاص بك لكي يتمكن من معرفة مقدار رفع أجور العاملين السعوديين.

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استكمال البياتات الغير مسجلة في مهلة التسجيل النظامية وذلك عبر حساب المنشأة أونلاين وذلك قبل موعد 1 مايو 2021م، واكد أن خطوات التسجيل تتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين. الضغط علي قائمة (أضافه/ استبعاد مشترك) منها يجب عليك اختيار أكمال بيانات مشترك غير سعودي. تحديد المشترك الراغب في تسجيل بياناته. أكمال البيانات المطلوبة. الضغط علي حفظ.

خطوات التواصل مع التأمينات الاجتماعية

يمكنكم التواصل مع التأمينات الاجتماعية عبر الاتصال بالرقم الموحد 8001243344، كما يمكنك أيضاً التواصل عبر موقعها الإلكتروني وعلي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير وخاصة للتعرف على رفع أجور العاملين السعوديين.