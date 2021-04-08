الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال وزارة المالية السعودية، تقدم وزارة المالية العديد من الخدمات التي تخدم المواطنين في المملكة العربية السعودية وتعد من اهم الوزارات التي تخدم المواطن من خلال صرف العوائد السنوية ومستحقاتهم المالية ، حيث يترقب الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن صرف العوائد السنوية وموعدها، حيث يتم صرفها في نهاية كل عام هجري ويكون صرفها بشيكات بنكية أو عن طريق تحويلات بنكية، ونوضح لكم بالتفصيل عن كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية بأكثر من طريقة مع اتباع كافة خطواتها اللازمة سواء عن طريق رقم الهوية ورقم السجل المدني. التسجيل قي العوائد السنوية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

اختر خدمة حجز المواعيد وقم بتسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم هوية المستفيد ورمز التحقق كما ظاهر أمامك.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تبويب الاستعلام.

وتظهر لك بيانات فارغة قم بكتابتها من الاسم بالكامل وموعد الصرف وغيرها.

ثم اضغط على حجز موعد لصرف العوائد وادخل جهة الصرف.

ثم اختر نوع الإجراء.

ثم حدد تاريخ الموعد.

ادخل رقم هويتك واضغط على حفظ. الاستعلام عن العوائد السنوية رقم السجل المدني قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

اختر تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمات الأفراد.

بعد ذلك اضغط على خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية.

يجب أن توافق على الأحكام والشروط الظاهرة أمامك.

ثم انقر على الانتقال للخدمة ثم اكتب رقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

ثم ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

وأخيرا اضغط على استعلام. الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الدخول إلى موقع وزارة المالية السعودية.

ثم انقر على الخدمات الإلكترونية التي تظهر لك في الصفحة.

بعد ذلك اختر أيقونه خدمات الأفراد.

ومنها اختر خدمة متابعة المعاملات المقدمة للوزارة.

بعد ذلك وافق على الشروط والأحكام.

ثم يتم انتقالك لصفحة أخري وبها اختيارين الاستعلام برقم القيد والاستعلام برقم الخطاب.

في حالة اخترت الخيار الأول ادخل رقم القيد وتاريخه وفى الخيار الثاني اكتب رقم الخطاب وتاريخه.

ثم ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

وأخيرا اضغط على استعلام. التسجيل قي العوائد السنويةالاستعلام عن العوائد السنوية رقم السجل المدنيالاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الوسوم

الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال وزارة المالية السعودية، تقدم وزارة المالية العديد من الخدمات التي تخدم المواطنين في المملكة العربية السعودية وتعد من اهم الوزارات التي تخدم المواطن من خلال صرف العوائد السنوية ومستحقاتهم المالية ، حيث يترقب الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن صرف العوائد السنوية وموعدها، حيث يتم صرفها في نهاية كل عام هجري ويكون صرفها بشيكات بنكية أو عن طريق تحويلات بنكية، ونوضح لكم بالتفصيل عن كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية بأكثر من طريقة مع اتباع كافة خطواتها اللازمة سواء عن طريق رقم الهوية ورقم السجل المدني. التسجيل قي العوائد السنوية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

اختر خدمة حجز المواعيد وقم بتسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم هوية المستفيد ورمز التحقق كما ظاهر أمامك.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تبويب الاستعلام.

وتظهر لك بيانات فارغة قم بكتابتها من الاسم بالكامل وموعد الصرف وغيرها.

ثم اضغط على حجز موعد لصرف العوائد وادخل جهة الصرف.

ثم اختر نوع الإجراء.

ثم حدد تاريخ الموعد.

ادخل رقم هويتك واضغط على حفظ. الاستعلام عن العوائد السنوية رقم السجل المدني قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

اختر تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمات الأفراد.

بعد ذلك اضغط على خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية.

يجب أن توافق على الأحكام والشروط الظاهرة أمامك.

ثم انقر على الانتقال للخدمة ثم اكتب رقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

ثم ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

وأخيرا اضغط على استعلام. الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الدخول إلى موقع وزارة المالية السعودية.

ثم انقر على الخدمات الإلكترونية التي تظهر لك في الصفحة.

بعد ذلك اختر أيقونه خدمات الأفراد.

ومنها اختر خدمة متابعة المعاملات المقدمة للوزارة.

بعد ذلك وافق على الشروط والأحكام.

ثم يتم انتقالك لصفحة أخري وبها اختيارين الاستعلام برقم القيد والاستعلام برقم الخطاب.

في حالة اخترت الخيار الأول ادخل رقم القيد وتاريخه وفى الخيار الثاني اكتب رقم الخطاب وتاريخه.

ثم ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

وأخيرا اضغط على استعلام. التسجيل قي العوائد السنويةالاستعلام عن العوائد السنوية رقم السجل المدنيالاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

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