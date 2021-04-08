موعد مباراة النصر وضمك اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة النصر ضد ضمك اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2021 في الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري السعودي الذي يشهد مباريات أخرى في نفس الجولة يلعب فيها فريق التعاون مع العين، ويلتقي فريق الاتحاد على ملعبه الجوهرة المشعة مع الهلال في الكلاسيكو السعودي، بالإضافة إلى موعد مباراة النصر وضمك اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتي يأمل فيها فريق النصر إلى تحقيق الفوز لتناسي الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته ضد الفيصلي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع العالمي البطولة.

النصر ضد ضمك في مباراة قوية يأمل فيها رفاق أمرابط في تحقيق الفوز، ومواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري السعودي، لمواصل التقدم إلى الأمام في جدول الترتيب، بعد أن واصل حصد النقاط بتحقيق فوز كاسح في آخر مبارياته في البطولة على ملعبه ضد فريق الباطن بسبعة أهداف دون رد، حيث سجل السباعية كلا من عبد الرزاق حمد الله “هدفين”، نور الدين أمرابط، رائد الغامدي، ماثيوس، علي لاجامي، وضيف الله القرني “هدف عكسي” ليقتنص النصر ثلاث نقاط هامة، يرفع بها رصيده إلى 36 نقطة جمعها من خوض 24 مباراة، حقق فيها الفوز في عشر مباريات، وتعادل في ست، وخسر ثمانية مباريات، متواجدا في المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن الهلال المتواجد في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

فريق ضمك يأمل في تحقيق أفضل النتائج ضد النصر، وتكرار ما تمكن من تحقيقه في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في الجولة العاشرة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم بيتروس ماثيوس أولا للنصر، قبل أن يتعادل فيتور لضمك، قبل أن يعود بيتروس ويسجل ثاني أهداف النصر، ولكن زميله البرازيلي مايكون بيريرا تكفل بتسجيل هدف التعادل سريعا لضمك الذي يدخل مباراته ضد النصر متواجدا في المركز قبل الاخير في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري السعودي

7:05 توقيت مكة المكرمة، العراق، والكويت.

8:05 توقيت عمان، والامارات.

6:05 توقيت مصر، وليبيا.

5:05 توقيت المغرب، والجزائر.

موعد مباراة النصر وضمك اليومالقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك