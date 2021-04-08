الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

دوت الخليج :- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من الرئيس البولندي أندريه دودا، تناول العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.
وأشاد جلالته، خلال الاتصال، بالعلاقات الأردنية البولندية المتينة، والتعاون الوثيق بينهما.
من جهته، أعرب الرئيس البولندي عن تضامن بلاده التام مع الأردن، بقيادة جلالته، في الحفاظ على أمنه واستقراره، مهنئاً جلالة الملك بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية.
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