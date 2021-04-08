أخبار اليمن : 172 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

172 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 172 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وغارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والجاح والتحيتا والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 37 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 297 صاروخ وقذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.