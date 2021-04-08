أخبار اليمن : 17 غارة على مأرب وقصف سعودي على صعدة

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17 غارة على مأرب وقصف سعودي على صعدة

شن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظة مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مديرية رازح بمحافظة صعدة. 17 غارة على مأرب وقصف سعودي على صعدةشن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظة مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مديرية رازح بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف بـ13 غارة مديرية صرواح وغارتين مديرية مدغل، وغارتين على مديرية جبل مراد بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مران بمديرية حيدان صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

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