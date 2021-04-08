البابا فرنسيس يدعو لتقليص ديون الدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن البلدان الفقيرة المتضررة من التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا بحاجة إلى تخفيف عبء ديونها وإعطائها دورا أكبر فى صنع القرار العالمى.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، وفى رسالة وجهها البابا فرنسيس إلى المشاركين فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، قال بابا الفاتيكان إن "الوباء أجبر العالم على التعامل مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية المترابطة".

وأضاف: "فكرة الانتعاش لا يمكن أن تكتفى بالعودة إلى نموذج غير متكافئ وغير مستدام للحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمتلك أقلية صغيرة من سكان العالم نصف ثروتها"، مشددا على أن روح التضامن العالمى "تتطلب على الأقل تخفيضا كبيرا فى أعباء ديون أفقر الدول والتى تفاقمت بسبب الوباء".