البابا فرنسيس يدعو لتقليص ديون الدول الفقيرة

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، وفى رسالة وجهها البابا فرنسيس إلى المشاركين فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، قال بابا الفاتيكان إن "الوباء أجبر العالم على التعامل مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية المترابطة".
وأضاف: "فكرة الانتعاش لا يمكن أن تكتفى بالعودة إلى نموذج غير متكافئ وغير مستدام للحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمتلك أقلية صغيرة من سكان العالم نصف ثروتها"، مشددا على أن روح التضامن العالمى "تتطلب على الأقل تخفيضا كبيرا فى أعباء ديون أفقر الدول والتى تفاقمت بسبب الوباء".
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