جدة - نرمين السيد - وبين القتلى الخمس، طبيب بارز فى ولاية كارولينا الجنوبية وزوجته وحفيديهما بعمر9 و5 أعوام.
وقال مصدر، إن والدى آدامز يعيشان فى روك هيل بالقرب من منزل الطبيب، الذى كان يعالج اللاعب.
وأضاف المصدر أن آدامز قتل نفسه بعد منتصف الليل بسلاح عيار 45.
وقال مكتب عمدة مقاطعة يورك إن عملية البحث استغرقت ساعات قبل العثور على المشتبه به فى منزل قريب.
لعب آدامز، البالغ من العمر 33 عاما، للعديد من الفرق بينها سيفنتى سيكسيرز وأتلانتا فالكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعب أمريكى وراء مقتل 5 أشخاص فى ساوث كارولينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.