لاعب أمريكى وراء مقتل 5 أشخاص فى ساوث كارولينا

جدة - نرمين السيد - وبين القتلى الخمس، طبيب بارز فى ولاية كارولينا الجنوبية وزوجته وحفيديهما بعمر9 و5 أعوام.

وقال مصدر، إن والدى آدامز يعيشان فى روك هيل بالقرب من منزل الطبيب، الذى كان يعالج اللاعب.

وأضاف المصدر أن آدامز قتل نفسه بعد منتصف الليل بسلاح عيار 45.

وقال مكتب عمدة مقاطعة يورك إن عملية البحث استغرقت ساعات قبل العثور على المشتبه به فى منزل قريب.

لعب آدامز، البالغ من العمر 33 عاما، للعديد من الفرق بينها سيفنتى سيكسيرز وأتلانتا فالكو.