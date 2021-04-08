الاتحاد الأوروبى وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، بأن فرنسا والاتحاد الأوروبى يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين، بهدف دفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادى.





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