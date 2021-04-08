إيران تتوعد بالرد على استهداف سفينة سافيز بعد انتهاء التحقيقات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجى، اليوم الخميس: "سنرد دون أدنى شك على استهداف سفينتا "سافيز" فى مياه البحر الأحمر بعد معرفة المتورطين ولن نسكت بتاتا".
وأضاف "لا نستطيع اتخاذ أى رد فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة".
وأوضح "على أى حال تم استهداف السفينة، والآن ربما قد حدثت أمور مختلفة مع السفينة، لكن لا نستطيع أن نقرر ماذا سنفعل إلا بعد انتهاء تحقيقاتنا بكل دقة".
وتابع قائلا "أصابع الاتهام تحوم حول أعدائنا المباشرين والمقصود هنا إسرائيل والولايات المتحدة".
وأردف قائلا "الولايات المتحدة لها يد دون شك فى جميع المحاولات الرامية لتقويض إيران وإلحاق الضرر بها".
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