دوت الخليج :- أفاد بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن أكد في مكالمة مع ملك الأردن عبد الله الثاني على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في البيان أن "بايدن تحدث اليوم مع العاهل الأردني للتعبير عن دعم أمريكا القوي للأردن وللتأكيد على أهمية قيادته بالنسبة لأمريكا والمنطقة".
وكان الديوان الملكي الأردني أفاد في وقت سابق من اليوم بأن الملك تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقا لبيان الديوان الملكي، فإن بايدن أعرب خلال المكالمة عن "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".
المصدر: "رويترز" + RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.