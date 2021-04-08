أخبار اليمن : تحذير أممي جديد من انهيار الوضع الصحي باليمن

تحذير أممي جديد من انهيار الوضع الصحي باليمن
حذّرت الأمم المتحدة، من انهيار الوضع الصحي في اليمن الذي قالت انه لايحتمل الانتظار مع دخول الحرب في البلد عامها السابع، ما أثر على مختلف مناحي الحياة.
وقالت منسقية الشؤون الإنسانية في تغريدة على منصة التدوين تويتر، إن 20.1 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى المساعدة الصحية.
وأكدت أن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل، وأن 67 مديرية من أصل 333 مديرية، لا يوجد فيها أطباء.
وأضافت المنسقية أنه في كل 10 دقائق يموت طفل واحد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
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