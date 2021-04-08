الخارجية الأمريكية: نتوقع استئناف محادثات إيران فى فيينا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قللت الخارجية الأمريكية من التوقعات إزاء المحادثات الرامية إلى استئناف واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق النووى الإيرانى، ورجحت أن يعود المبعوث الأمريكى إلى بلاده مع توقف المحادثات فى مطلع الأسبوع.

وفى حين ردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصف المحادثات بأنها "بناءة" وقال للصحفيين "مع ذلك، يجب ألا نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن".

وعقدت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 2015 النووى الإيرانى، يوم الجمعة الماضى، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم فى إحياء الصفقة النووية التى خرجت منه أمريكا فى عهد ترامب.

وقالت إيران والولايات المتحدة أنهما ستشاركان فى محادثات أخرى فى فيينا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار مباحثات أوسع نطاقا حول عودتهما إلى الاتفاق النووى.

ومع ذلك أكدت الحكومة الإيرانية رفضها إجراء أى مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووى، وأى مقترح يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".