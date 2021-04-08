أمريكا : التصعيد الروسى فى أوكرانيا سيكون له عواقب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال البيت الأبيض "نقيم أعمال روسيا المزعزعة وسيكون لذلك عواقب كما قال الرئيس بايدن سابقا". وأضاف البيت الأبيض "قلقون بشأن التصعيد الروسى فى أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أى وقت مضى".

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