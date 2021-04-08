وزير الخارجية الأمريكى يؤكد للملك عبدالله الثانى تضامن بلاده مع الأردن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار وزير الخارجية الأمريكى إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التى تجمع البلدين، مؤكداً الدور القيادى للملك عبدالله الثانى فى تعزيز الأمن والاستقرار. وكان العاهل الأردنى، قد تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس الأربعاء، من الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذى شدد فيه على دعم الولايات المتحدة للأردن وللملك عبدالله.

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