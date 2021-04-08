الخميس، 8 أبريل 2021 10:31 مـ أخبار عالمية الخميس، 8 أبريل 2021 10:08 مـ بتوقيت القاهرة الخميس، 8 أبريل 2021 دوت الخليج استدعت الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة أخبار عالمية الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تستدعي السفير الإيطالي بعد تصريحات دراغي عن أردوغان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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