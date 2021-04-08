روما: وقف إطلاق النار في ليبيا يهدده المرتزقة والمليشيات 

أشار وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى "هشاشة" وقف إطلاق النار في ليبيا، على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال في جلسة استماع مشتركة مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ اليوم الخميس: "تجري في ليبيا عملية سياسية حساسة تطورت على خلفية وقف إطلاق نار هش يهدده وجود مرتزقة أجانب ومليشيات".

كما أكد على أن "إيطاليا ستواصل تحفيز مزيد من الاهتمام تجاه الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وستكون بالتأكيد رائدة في أي مبادرات سيتم إطلاقها لتحقيق الاستقرار في المنطقة ليس فقط القريبة من السواحل الإيطالية ولكنها حيوية أيضا للمصالح الوطنية".

وفي سياق آخر، أشار غويريني إلى موافقة السلطات الأمريكية على تزويد حاملة الطائرات الإيطالية (Nave Cavour) بمقاتلات "إف-35"، وهذا "سيسمح لإيطاليا بالانضمام إلى تلك المجموعة الصغيرة من الدول القادرة على تشغيل مقاتلات الجيل الخامس على حاملة طائرات".