 رئيس وزراء إيطاليا: أردوغان ”الطاغية” أهان رئيسة المفوضية الأوروبية 

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين هذا الأسبوع، واصفا الرئيس التركي بأنه من "الطغاة".

وبحسب وكالة "رويترز" فإن فون دير ليين، كانت قد فوجئت عندما جلس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في قصره الرئاسي يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهر مقطع مصور، رئيسة المفوضية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب والمرأة الوحيدة في اللقاء، وقد وقفت لبرهة، وعبرت بحركة تكشف عن دهشتها من الرجلين قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسيين.

وفي تعليقه على الواقعة قال رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين: "لا أتفق على الإطلاق مع سلوك أردوغان تجاه الرئيسة فون دير ليين".

واعتبر أن ما حدث "لم يكن تصرفا لائقا"، معربا عن بالغ أسفه "للإهانة التي تعرضت لها فون دير ليين".

وأضاف: "مع هؤلاء، دعونا نسميهم بأسمائهم، الطغاة، الذين يجد المرء نفسه، مع ذلك، مضطرا للتنسيق معهم، يجب أن يكون المرء صريحا عند التعبير عن رؤى وآراء مختلفة".