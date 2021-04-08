تهديدات أمنية تلغي زيارة وفد برلماني باكستاني إلى كابل 

أعيدت اليوم الخميس طائرة تقل رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر بعد أن شارفت على الهبوط في مطار كابل، وذلك بعد العثور على متفجرات قرب مبنى المطار.

وحسب الجنرال رياز أريان قائد مطار كابل الدولي، فإن قرار إعادة طائرة أسد قيصر والوفد البرلماني الباكستاني المرافق، جاء بعد العثور قرب مبنى المطار على متفجرات تعود على ما يبدو إلى السنوات الماضية.

وأشار أريان إلى أن قوات "الناتو" اكتشفت المتفجرات التي قيل إنها وضعت بالقرب من المدرج أثناء أعمال البناء، فيما لم تتضح بعد الجهة التي زرعت المتفجرات.

وأضاف أن مطار كابل أغلق لعدة ساعات اليوم الخميس، ما أدى إلى تأخير جميع الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الأفغانية.