عروض بنك الراجحي وخصومات فورية تصل الي 20% حتي ديسمبر 2021

عروض بنك الراجحي، يتميز مصرف الراجحي بكونه من أحدي البنوك الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء بجميع أنجاء المملكة العربية السعودية، ومن أحدي الخدمات المصرفية المميزة هي العروض والخصومات الفورية والتي تصل الي 20 % لحاملي البطاقات الائتمانية الخاصة ببنك الراجحي بالاشتراك مع الأماكن المتعاقدة بالبنك، وفي هذه المقالة سنتناول خصومات بنك الراجحي حتي ديسمبر 2021.

خصومات على باقات 9 راوند:

عروض بنك الراجحي لحاملي البطاقات الائتمانية

مع العرض المقدم من بنك الراجحي يمكنك الاشتراك لمدة 3 أشهر بسعر 1035 ريال سعودي، أو الاشتراك لمدة 6 أشهر بسعر 1660 ريال أو الاشتراك لمدة 12 شهر بسعر 3070 ريال سعودي، وتسري فترة العرض حتي 5 يناير 2022 بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، لا يمكن الحصول علي هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى.

عرض ناندوز:

يمكنك الحصول علي خصم 20% لدي مطاعم ناندوز وحتي 31 ديسمبر 2021، يطبق العرض في كافة فروع ناندوز داخل المملكة، ولا يمكنك إستخدام هذا العرض مع العروض الترويجية الأخري، لا يسري الخصم في العطلات الرسمية.

عرض بي ديزاين:

يمكنك الحصول علي خصم 15% لدي بي ديزاين لشراء احتياجاتك من الأثاث الجاهزة والمصممة حسب الطلب ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

عرض بي أوفيس:

يمكنك الحصول علي خصم 10% لدى بي أوفيس لتلبية متطلباتك بدءا من المكاتب التنفيذية والتشغيلية ومناطق الأستقبال والصالات وغيرها، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

عرض المتجر الإلكتروني “تركي للذبائح”:

يمكنك الآن الحصول علي خصم 20% ويمكنك بسهولة شراء وتوصيل الذبائح في جميع أنحاء المملكة من خلال المتجر الإلكتروني بإستخدام بطاقات الراجحي الائتمانية، يسري العرض حتي 1 يونيو 2021، يكون الخصم لمنتج واحد فقط من اختيار العميل، وبعد إتمام إجراءات الطلب سيقوم فريق التطبيق بالتواصل معكم لتطبيق الخصم.

بطاقات بنك الراجحي الإئتمانية ورابط التقديم

يمكنك الحصول علي بطاقات بنك الراجحي بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك من خلال رابط تقديم الطلب وستحصل على استرداد نقدي يصل الى 1,000 ريال سعودي من قيمة مشترياتك التي تمت خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة ويسري العرض حتي 30 أبريل 2021،ويطبق العرض علي الإصدارات الجديد فقط للبطاقات الإئتمانية ووفقاً للحد الأدنى للمشتريات بالبطاقة خلال 90 يوم وعلي حسب نوع البطاقة المصدرة.