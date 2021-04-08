تردد قناة بي ان سبورت ، الرياضية من القنوات التي تهتم بنقل الأخبار الرياضية وبث مباشر إلي جميع مباريات كرة القدم، وتهتم بتقديم الاستوديو التحليلي لها بحضور رموز الكرة المصرية ومحلليها، هي قناة Bein Sport، نقدم في هذا المقالة تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة علي النايل سات، والاستمتاع بمشاهدة جميع مباريات كورة القدم ومتابعة الأخبار الرياضية.



تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

في بداية عام 2021، قامت القناة بحدوث التعديلات علي التردد الخاص بها في القناة، واصبح يمكنك التعديل عليه من خلال ضبط التردد الخاص بقناة Bein Sport، والاستمتاع بمشاهدة المباريات المحلية والعالمية ومتابعة أخبار الكورة بشكل عام من خلال ضبط لإعدادات تردد قناة بي ان علي التردد التالي:

تردد 11054. استقطاب افقي. 27500 معدل ترميز. معدل تصحيح خطأ 3/4.

بعدها يمكنك الاستمتاع ومتابعة أفضل القنوات الناقلة لمباريات كورة القدم والدوريات التي تقيمها اتحاد الكورة، وما يخص تحليل المباريات في الاستوديو التحليلي.

تردد بي ان سبورت المشفرة

بعد استحواذ قناه بي أن سبورت علي بث المباريات الرياضية من جميع أنحاء العالم، فهي القناة الفريدة في الحصول علي جميع مباريات الدوري المحلي، والغربي، دوري إيطالي، وأسباني، وفرنسي، وممتاز، والأمريكي، والبرازيلي، ونجحت في الحصول علي حق بث تصفيات جنوب أفريقيا والنهائيات من كل دوري وموسم، وإليك ترددات قناة Bein Sport المشفرة علي القمر الصناعي نايل سات من خلال ظبهم من الإعدادات التالية للقناة :

تردد 12475. 27500 معدل ترميز. الاستقطاب الرأسي. معدل تصحيح خطأ 3/2.

بعدها يمكنك الاستمتاع مشاهدة جميع المباريات عبر قناة Bein Sport الرياضية، ولن يفوتك مشاهدة أي مباراة أو تحليلها في البيت بدون مجهود ، وبذلك قد نكون قدمنا في المقالة تردد قناة بي ان سبورت.