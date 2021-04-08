التحالف يعلن اعتراض وتدمير مفخخة حوثية باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب"، وفقا لما نقل عنه التلفزيون السعودي. وأضاف التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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