عاجل.. إصابة عدة أشخاص فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وندد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى وقت سابق اليوم الخميس، بانتشار جرائم العنف بسبب الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة، واصفا ذلك بالوباء، ودعا إلى حظر الأسلحة الهجومية الشخصية.

وفيما يتصل بعمليات العنف، أعلنت الشرطة الأمريكية، فى وقت سابق اليوم الخميس، العثور على خمسة أشخاص مقتولين نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية، من بينهم الدكتور روبرت ليسلى البالغ من العمر 70 عاما، وزوجته باربرا ليسلى البالغة من العمر 69 عاما، بالإضافة إلى حفيدهما، بولاية ساوث كارولينا.