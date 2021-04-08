اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية، تجاه جازان السعودية.



جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية، تجاه جازان السعودية. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب.







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