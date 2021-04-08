مقاطعة أمريكية توقف لقاح ”جونسون آند جونسون” بعد ظهور أعراض مختلفة على...

علّقت مقاطعة ويك في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا، عقب ظهور أعراض مختلفة على متلقي اللقاح.
مقاطعة أمريكية توقف لقاح بايدن يعلن شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "جونسون آند جونسون"
وأشارت السلطات المحلية في المقاطعة إلى أنها تشاور وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية، قبل متابعة التطعيم باللقاح المذكور.
وجرى إغلاق موقع تلقيح جماعي في كولورادو في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الأربعاء، عقب معاناة البعض من ردود فعل سلبية تجاه لقاح "جونسون آند جونسون".
وذكر مركز "سنتورا" الصحي ليلة الأربعاء، أن "11 شخصا عانوا من ردود الفعل بعد تلقيهم اللقاح في "مركز التجهيزات الرياضية" في كوميرس سيتي.
وحدد الطاقم الطبي في المركز أن "شخصين يحتاجان إلى مراقبة إضافية، وأنه تم نقلهما إلى المستشفى بدافع الحرص الشديد".
وذكرت مصادر مطلعة أن "0.8% من المرضى، أو 13 شخصا بين 1700 من الذين تلقوا اللقاح تعرضوا لردود فعل سلبية".
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