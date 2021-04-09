حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة بعد صرف الدفعة الأخيرة من برنامج حساب المواطن، حيث يوجد العديد من المواطنين السعوديين يقولون إن لم يتم نزول حساب المواطن له هذا الشهر وهناك من أشار أن الدفعة ناقصة زيادة عن كل شهر، ولكن رد برنامج حساب المواطن عن ذلك يخبره أنه نازل، لذلك قام برنامج حساب المواطن بالرد السريع على هذه التساؤلات، والاستفسارات لحل هذه المشكلة

أعلن برنامج حساب المواطن على ضرورة التأكد من البنك الذي يتم فيه الإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، والإجراءات حل هذه المشكلة، وطريقة تحديث البيانات للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم طلبات الاعتراض للدفعة الجديدة.

طريقة حل مشكلة الدفعة المدفوعة:

تم الرد على مشكلة عدم نزول حساب المواطن هذا الشهر “الدفعة المدفوعة” وأكد على مراجعة البنك، وتم التأكد بالفعل على أن لم يتم الإيداع هذا الشهر، ولذلك سوف يتم من خلال توفير كشف حساب المواطن من البنك، وتقييم اعتراض مالي من أيقونة” الدفعات المالية” للمستفيدين الذين لم يستلم الدعم هذا الشهر، ويجب إرفاق كشف حساب في مدة قد تتراوح للحد الأقصى 3 شهور فقط.

وأكد برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر وتم الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، وسوف يتم استقبال طلبات الاعتراض على المبالغ المستحقة لهذه الدفعة خلال شهر يونيو الجاري 2020م ولذلك يتم استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن.

و بالإضافة إلى ذلك أن حساب المواطن سوف يتم الكشف عن التفاصيل عن إيداع دعم دفعة شهر يونيو الجاري 2020م للمستفيدين من الدعم، وقد يكون الدعم وصلي الي حوالي 1.7 مليار ريال سعودي، وقد يكون عدد المستفيدين في برنامج حساب المواطن قد وصل منذ نشأته إلى 12 مليون مستفيد ومتابع لهذا الدعم، وقد تم الإعلان عن إجمالي مبلغ الدفعات التي تم إيداعها للدفعات القديمة حوالي 27 مليون ريال سعودي تعويضات بأثر رجعي عن الدفعات الماضية لحساب المواطن السعودي.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أن 78٪من المستفيدين تحصلوا على الدعم في الدفعة الماضية، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالا سعودي مخصص، ولذلك تم الإعلان على أن عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95٪، حيث أن قد وصل عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى، ومشكلين 5٪ من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين من الدعم.

أعلن برنامج حساب المواطن على أن يجب على المواطن المستفيد لدعم الأسرى رفع كفاءة المستوى المعيشي على أن يقسم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوماً على الاقل خلال الـ12 شهراََ الأخيرة، وهذا أمر ضروري لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات للفئات المستحقة، ولذلك تم الايضاح على أن يجب على المستفيد أيضاََ عدم تواجده في السجون لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات من هذا البرنامج.