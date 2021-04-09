الآن جداول الاختبارات النهائية بالمدارس لمواد الفصل الثاني بالسعودية وموعد اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 1442

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قامت وزارة التعليم السعودية بنشر جداول الاختبارات النهائية لمواد الفصل الدراسي الثاني الذي سيقوم الطالب بالامتحان فيها، ويشمل الجدول موعد وتاريخ الامتحانات النهائية باسم المادة، كما يشمل الجدول موعد اختبارات الدور الثاني للطلاب، وتاريخ بداية الأجازة، وتاريخ بداية العام الجديد بالمملكة العربية السعودية، كما يقوم الجدول بتحديد تاريخ بداية الاختبارات ونهاية الاختبارات، وموعد تاريخ ظهور النتائج، ويذكر الجدول موعد الفترة الأولى في الاختبار، وموعد الفترة الثانية، وعدد طلاب الانتظام وطلاب الانتساب، والجدول يختلف حسب كل مدرسة بالمحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية.جداول الاختبارات النهائية لمواد الفصل الثاني بالمملكة العربية السعودية بالمدارس لعام 1442
تم نشر جدول الاختبارات النهائية بالمواد للفصل الثاني لمدرسة حقل المتوسطة، حيث أن الجدول يشتمل على موعد الاختبارات النهائية اليومية باسم المادة في شهر رمضان الكريم لعام 1442، ومواعيد جدول اختبارات النهائية للمواد بمدرسة حقل المتوسطة هي:
- الأحد يوم 6/9/1442، يكون الاختبار في مادتي (الرياضيات، والحديث)، وتكون الفترة الأولى من الساعة 12:30، والفترة الثانية من الساعة 1:20.
- الإثنين يوم 7/9/1442، يكون الاختبار في مادة التوحيد.
- الثلاثاء يوم 8/9/1442، يكون الاختبارات في مادتي (الاجتماعيات، والتفسير)، وتكون الفترة الأولى من الساعة 12:30، والفترة الثانية من الساعة 1:20.
- الأربعاء يوم 9/9/1442، يكون الاختبار في مادة لغتي.
- الخميس الموافق 10/9/1442، يكون الاختبار في مادة العلوم.
- الأحد الموافق 13/9/1442، يكوم الاختبار في مادتي (الإنجليزي، والحاسب الآلي)، وتكون الفترة الأولى من الساعة 12:30، والفترة الثانية من الساعة 1:20.
- الإثنين الموافق 14/9/1442، يكون الاختبار في مادة الفقه.
كما نشرت مددرسة حقل المتوسطة بالجدول بعض التواريخ الهام مثل بداية الأجازة وموعد اختبارات الدور الثاني وغيرها، وهي:
- بداية الاختبارات للمواد بالجدول تبدأ يوم6/9/1442.
- نهاية الاختبارات النهائية بالمدرسة يوم 14/9/1442.
- ظهور النتائج يكون يوم 15/9/1442.
- بداية الأجازة ستبدأ يوم 17 رمضان 1442.
- واختبارات الدور الثاني لطلاب المدرسة ستكون يوم 20/9/1442.
- وبداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية سيكون يوم 21/1/1443.
- أعداد طلبة الانتظام بمدرسة حقل المتوسطة هو 176 طالب، وأعداد طلاب الانتساب بالمدرسة هو 15 طالب، ومجموعهم 191 طالب بالمدرسة.
- سيتم نشر باقي الجداول فور الإعلان عنها حسب كل مدرسة.
الوسوم
قامت وزارة التعليم السعودية بنشر جداول الاختبارات النهائية لمواد الفصل الدراسي الثاني الذي سيقوم الطالب بالامتحان فيها، ويشمل الجدول موعد وتاريخ الامتحانات النهائية باسم المادة، كما يشمل الجدول موعد اختبارات الدور الثاني للطلاب، وتاريخ بداية الأجازة، وتاريخ بداية العام الجديد بالمملكة العربية السعودية، كما يقوم الجدول بتحديد تاريخ بداية الاختبارات ونهاية الاختبارات، وموعد تاريخ ظهور النتائج، ويذكر الجدول موعد الفترة الأولى في الاختبار، وموعد الفترة الثانية، وعدد طلاب الانتظام وطلاب الانتساب، والجدول يختلف حسب كل مدرسة بالمحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية.جداول الاختبارات النهائية لمواد الفصل الثاني بالمملكة العربية السعودية بالمدارس لعام 1442
تم نشر جدول الاختبارات النهائية بالمواد للفصل الثاني لمدرسة حقل المتوسطة، حيث أن الجدول يشتمل على موعد الاختبارات النهائية اليومية باسم المادة في شهر رمضان الكريم لعام 1442، ومواعيد جدول اختبارات النهائية للمواد بمدرسة حقل المتوسطة هي:
- الأحد يوم 6/9/1442، يكون الاختبار في مادتي (الرياضيات، والحديث)، وتكون الفترة الأولى من الساعة 12:30، والفترة الثانية من الساعة 1:20.
- الإثنين يوم 7/9/1442، يكون الاختبار في مادة التوحيد.
- الثلاثاء يوم 8/9/1442، يكون الاختبارات في مادتي (الاجتماعيات، والتفسير)، وتكون الفترة الأولى من الساعة 12:30، والفترة الثانية من الساعة 1:20.
- الأربعاء يوم 9/9/1442، يكون الاختبار في مادة لغتي.
- الخميس الموافق 10/9/1442، يكون الاختبار في مادة العلوم.
- الأحد الموافق 13/9/1442، يكوم الاختبار في مادتي (الإنجليزي، والحاسب الآلي)، وتكون الفترة الأولى من الساعة 12:30، والفترة الثانية من الساعة 1:20.
- الإثنين الموافق 14/9/1442، يكون الاختبار في مادة الفقه.
كما نشرت مددرسة حقل المتوسطة بالجدول بعض التواريخ الهام مثل بداية الأجازة وموعد اختبارات الدور الثاني وغيرها، وهي:
- بداية الاختبارات للمواد بالجدول تبدأ يوم6/9/1442.
- نهاية الاختبارات النهائية بالمدرسة يوم 14/9/1442.
- ظهور النتائج يكون يوم 15/9/1442.
- بداية الأجازة ستبدأ يوم 17 رمضان 1442.
- واختبارات الدور الثاني لطلاب المدرسة ستكون يوم 20/9/1442.
- وبداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية سيكون يوم 21/1/1443.
- أعداد طلبة الانتظام بمدرسة حقل المتوسطة هو 176 طالب، وأعداد طلاب الانتساب بالمدرسة هو 15 طالب، ومجموعهم 191 طالب بالمدرسة.
- سيتم نشر باقي الجداول فور الإعلان عنها حسب كل مدرسة.
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