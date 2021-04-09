الدوري الأوروبي.. أرسنال يتعثر ومانشستر يونايتد يتألق

تعثر أرسنال الإنجليزي وتألق مواطنه مانشستر يونايتد، الخميس، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وسجل توماش هوليش هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقود سلافيا براغ التشيكي للتعادل 1-1 مع مضيفه أرسنال، في مباراة مثيرة بدقائقها الأخيرة.

وبدا أن البديل نيكولاس بيبي قد منح أرسنال الأفضلية في الدقيقة 86، قبل مباراة الإياب في جمهورية التشيك الأسبوع المقبل.

لكن هوليش أدرك التعادل ليبقي فريقه في المواجهة.

ولاحت فرص جيدة للطرفين، وعاب أرسنال اللمسة الأخيرة، مما وضعه في موقف حرج وسط محاولات لإنقاذ موسمه.

في المقابل، قاد ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز فريقهما مانشستر يونايتد لفوز صعب خارج الديار بنتيجة 2-صفر على غرناطة الإسباني، ليضع الفريق الإنجليزي قدما في الدور قبل النهائي.

وفي مباراة كانت فيها الفرص الواضحة قليلة ومتفرقة، لفت هدف راشفورد بعد مرور نصف ساعة الأنظار.

وروض مهاجم إنجلترا تمريرة طويلة من فيكتور ليندلوف قبل أن يسدد بهدوء في المرمى، ليضع يونايتد في المقدمة ويحرز هدفه العشرين هذا الموسم في كل المسابقات.

وحرم الحارس البرتغالي روي سيلفا مواطنه فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني ليونايتد من مسافة قريبة، لكن فرنانديز ضاعف الغلة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، أحرز روجر إيبانيز هدفا رائعا من تسديدة مباشرة قبل النهاية بدقيقتين، ليقود روما الإيطالي لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه أياكس أمستردام.

وكلف إهدار ركلة جزاء وخطأ كارثي من الحارس أياكس الكثير، ليفقد تقدمه في الشوط الأول.

وتقدم أياكس بهدف دافي كلاسن قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، وكان ينبغي أن يضاعف النتيجة عقب نهاية الاستراحة لكن دوسان تاديتش أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس الضيوف.

وأدرك لورينزو بليغريني التعادل لروما في الدقيقة 57 بركلة حرة اصطدمت في يد كيل شيربن حارس أياكس الشاب (21 عاما)، ولم ينجح في الإمساك بها لتسكن شباكه.

وضمن إيبانيز الفوز لروما عندما استقبل الكرة على صدره بعد إبعاد خاطئ إثر ركلة ركنية، ليطلق تسديدة قوية من مدى قريب في الشباك.

كما قطع فياريال الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ قبل نهائي الدوري الأوروبي، عندما أحرز جيرارد مورينو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي.