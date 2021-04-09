إحباط هجوم بـ24 صاروخا كان يستهدف قاعدة عين الأسد فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى "باشرنا تفكيك 24 صاروخا داخل عربة شرق قاعدة عين الأسد". وأكد السفير الأمريكى لدى بغداد، أن الهجمات المنفلتة على المنطقة الخضراء تستهدف سيادة العراق.

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