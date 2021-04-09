بايدن يعلن عن خطة للحد من انتشار الأسلحة النارية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء هذا خلال خطاب الرئيس الأمريكى فى البيت الأبيض، اليوم الخميسن حيث أعلن بايدن عن إجراءات للحد من انتشار هذه الأسلحة من بينها إجراء جديد يهدف الى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التى تصنع بشكل يدوى وليس لها رقم تسلسلى.

وأوضح الرئيس الأمريكى أنه سيحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة.

وأعلن بايدن أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المطالبين بفرض قيود على الأسلحة النارية، على رأس الوكالة المكلفة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم فى مكافحة عنف الأسلحة.

وكان جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة، قد وعد خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.

ولقى أكثر من 43 ألف شخص مصرعهم بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى، بحسب موقع "جان فايولنس أركايف".