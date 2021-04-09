مسابقة مدرستي تبرمج خطوات الاشتراك وتحميل Minecraft education edition

مسابقة مدرستي تبرمج الذي تجاوز عدد المشاركين فيها اكثر من 4 مليون من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالإضافة إلي منسوبي التعليم، حيث انطلقت مسابقة مدرستي تبرمج في بداية شهر شعبان 1442 تحت رعاية وزارة التعليم والتي تهدف إلي نشر الثقافة البرمجية، لذا نوضح لكم عبر هذا المقال كيفية الاشتراك في المسابقة وأهداف المسابقة ومراحلها وطرق الاشتراك.

دشنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مسابقة مدرستي تبرمج في ظل سعيها لزيادة الثقافة الخاصة بالبرمجيات والكمبيوتر والتطلع إلي المجتمع الرقمي والتي يأتي ضمن توجهات القيادة الحكيمة بالمملكة والتي تبنت المفهوم الرقمي والذي يشهد عليه الكثيرون من قيام المملكة ببنية رقمية قوية ساهمت في تسريع الخدمات للمواطنين.

اكتساب مهارات البحث والابتكار والإبداع.

زيادة المنافسة والشغف لدي الطلاب.

زيادة نشر الثقافة البرمجيات الحاسوبية وزيادة التعلم.

زيادة قوة المشاركة بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

زيادة فرص الدخول في المنظومة العالمية.

المرحلة الفصل الدراسي الأول تبدأ من 8 شعبان 1442 وتستمر حتي 17 رمضان 1442 ه‍

المرحلة الثانية من المسابقة للفصل الدراسي الثاني والتي تكون المهمة الأساسية عمل مشاريع والتصميم الإبداعي.

فيما أوضحت الإدارة التعليمية أنه شرط الدخول في المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج أن يكون الطلاب والطالبات أو أولياء الأمور قد تم مشاركتهم في المرحلة الأولى للمسابقة.

يجب عليكم لكي تتمكن من بدء المسابقة تنزيل الإصدار التعليمي من برنامج ماينكرافت ثم تنزيل بعد الأدلة الإرشادية مثل التالي:

دورة تفعيل ساعة برمجة باستخدام ماينكرافت.

الحصول على حساب منصة مدرستي .

. الدليل الإرشادي للمعلم.

الدليل الإرشادي للطالب.

ساعة برمجة رواية ماينكرافت قريتين.

قريتين. دليل حلول البرمجة.

قائمة دروس إضافية.

يجب عليك التدريب المعلم أو المعلمة عن طريق مشاهدة الفديو التالي:

بعد متابعة الفيديو يجب على الطلاب تنزيل دليل الطالب ومن ثم تحميل برنامج ماينكرافت بشرط أن تتوافق إمكانيات جهازك مع الإصدار الجديد Minecraft education edition ومن ثم الدخول على أحد الأنشطة الموجودة على صفحة Minecraft بساعة برمجة، ثم تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

يجب تفعيل ساعة برمجة مع المعلم أو بنفسك من خلال الخطوات المذكورة في الفيديو الاسترشادي، والحصول على شهادة Minecraft الإصدار التعليمي، في النهاية تقوم إرسال شهادة التفعيل ساعة برمجة إلي معلمك.