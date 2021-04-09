إمساكية شهر رمضان في السعودية والدول العربية 2021، يعد شهر رمضان من أهم الشهور التي ينتظرها كافة المسلمين حول أنحاء العالم بكل صبر لان شهر رمضان من أهم الشهور الكريمة التي فضلها الله على باقي الأشهر الهجرية وذلك بسبب انه شهر أنزل فيه القرآن الكريم ومن الأشهر الكريمة التي يتم فيها العتق من النار، وكذلك شهر الرحمة والمغفرة التي ينتظره كافة المسلمين حول العالم، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على إمساكية شهر رمضان في السعودية والدول العربية 2021

ذلك بجانب الأجواء الرمضانية والثواب العظيم في تأدية الفرائض ولان أيام قليلة ويهل الشهر المبارك علينا وعلى جميع المسلمين حول العالم بدأ الكثير من المسلمين حول العالم بالتساؤل عن إمساكية شهر رمضان وعدد ساعات الصيام اليومية خلال الشهر.

والإمساكية تعني الإمساك عن الطعام والشراب وكافة الأمور المفطرة والذي يبدأ من صلاة الفجر وحتى آذان المغرب، وتختلف الإمساكية وعدد ساعات الصيام كل يوم خلال شهر رمضان كما تختلف من مكان إلى آخر.

وفقا للحسابات الفلكية فإن السنة الهجرية 1442 ستكون 354 يوماً وتعتبر بذلك هي من السنين البسيطة وليست السنين الكبيسة التي تزيد أيامها إلى 355 يوم، وبذلك يكون العام الهجري هذه السنة نهايته في يوم 10 أغسطس 2021

وفي بداية كل شهر رمضان يتم نشر إمساكية الشهر المعظم في كافة البلدان مع مواعيد الإفطار والإمساك وكذلك عدد الساعات التي يتم فيها الصيام ولكن تختلف هذه المواعيد اختلاف كل دولة حسب فرق التوقيت لكل دولة عن الدولة الأخرى.

يبدأ اليوم الأول من شهر رمضان بداية من يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 ميلاد، ويبدأ من صلاة الفجر والذي يوافق 4.55 صباحاً، ويستمر الإمساك حتى صلاة المغرب الذي يوافق 6.46 مساءا

ويستمر الشهر في العد التنازلي بداية من الفجر والذي يبدأ في اليوم ثاني 4.54 وحتى يستمر تنازليا لآخر الشهر المبارك ليصل في نهاية الشهر إلى 4:31 صباحاً، وكذلك يستمر أذان المغرب في العد التصاعدي حتى يبدأ في اليوم الثاني الساعة 6.47 مساءاً ويستمر تصاعدا إلى آخر الشهر حتى يصل آخر يوم إلى 6.58 مساءاً و هذا التوقيت حسب مدينة مكة المكرمة.

يبدأ شهر رمضان في جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء الثالث عشر من أبريل وتكون في عدد ساعات الصيام 14 ساعه و 41 دقيقة و يبدأ اليوم الأول لصلاة الفجر والتي تكون في تمام الساعة الرابعة صباحا وينتهي مع صلاة المغرب والتي تكون في تمام الساعة 6.21 مساء.

ويبدأ اليوم الثاني من شهر رمضان الموافق 14 أبريل وتكون في عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 43 دقيقة، حيث يبدأ اليوم مع صلاة الفجر والتي تكون في تمام الساعة.3.59 صباحا وينتهي في صلاة المغرب والتي تكون في تمام الساعة 6.22 دقيقة ويستمر الحال على نفس الوتيرة حتى يصل في نهاية الشهر رمضان الموافق يوم الأربعاء 12 مايو وتصل فيه ساعات الصيام إلى 15 ساعة و35 دقيقة ويبدأ فيه الصيام من أذان صلاة الفجر والتي تكون في تمام الساعة 3.25 صباحاً وينتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة 6.40 مساء وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

إمساكية شهر رمضان في دولة الإمارات

يبدأ أول يوم في شهر رمضان المبارك داخل دولة الإمارات في يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 الذي يبدأ فيه من أذان صلاة الفجر والتي تكون في تمام الساعة 4.42 صباحاً وينتهي اليوم الأول مع أذان صلاة المغرب والذى يكون في تمام الساعة 6.47 مساءا.

يبدأ اليوم الثاني من شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021 ويبدأ فيه اليوم من أذان الفجر في تمام الساعة 4.41 صباحاً وتنتهي مع أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6.47 مساء.

و يستمر باقي الأيام على نفس نظام العد حتى يأتي نهاية الشهر 30 رمضان الموافق 12 مايو 2021 ويبدأ من بداية أذان الفجر في تمام الساعة 4.13 صباحاً حتى ينتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة 7.01 مساءاً وذلك بتوقيت مدينة الشارقة.

يبدأ أول الشهر الكريم في دولة تونس مع بداية يوم الثلاثاء والذي يوافق 13 أبريل 2021 و يبدأ فيه الصيام مع أذان الفجر والذي يكون في الساعة 4.20 صباحاً وينتهي اليوم الأول مع أذان صلاة المغرب في الساعة 6.59 مساءاً.

ويبدأ اليوم الثاني من شهر رمضان الموافق 14 أبريل 2021 و يبدأ فيه الصيام من أذان صلاة الفجر في الساعة 4.18 صباحاً وينتهي مع صلاة المغرب في تمام الساعة 7.00 مساءاً.

ويستمر الشهر على نفس النظام حتى يصل إلى نهايته 30 رمضان الموافق 12 من شهر مايو 2021 والذي يبدأ فيه الصيام من بداية أذان الفجر في الساعة 3.34 صباحاً وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة 7.24 مساءاً.

إمساكية شهر رمضان في السعودية والدول العربية 2021إمساكية شهر رمضان في السعوديةإمساكية شهر رمضان في جمهورية مصر العربيةإمساكية شهر رمضان في جمهورية تونس