فرنسا تسجل حوالى 85 ألف إصابة و343 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس تسجيل حوالى 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك فى حصيلة شملت عدة أيام بعد مشاكل فى جمع البيانات مؤخرا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وكشفت الوزارة عن تسجيل 343 وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 71.944، فيما تراجع عدد مرضى "كوفيد- 19" الراقدين فى المستشفيات عقب شفاء 349 حالة ليصبح 30.555. وتراجع أيضا عدد من يتلقون العلاج فى غرف الرعاية الفائقة بـ24 حالة إلى 57.05، وهو أول تراجع خلال أسبوع. وسجلت فرنسا إجمالى إصابات بكورونا وصل إلى أكثر من 4 ملايين و841 ألف حالة.

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