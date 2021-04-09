شروط إعفاء بنك التسليف السعودي وعدم سداد الأقساط المتبقية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط اعفاء بنك التسليف وعدم سداد باقي الأقساط وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة، يسعى العديد من المواطنين السعوديين الذين استفادوا من قروض بنك التسليف والادخار إلى التنازل عن باقي القروض خاصة بعد تقييم فيروس كورونا وإغلاق الحكومة. المصالح الخاصة التي تسببت في خسائر اقتصادية ضخمة وأتاحت لك فرصة الحصول على إعفاءات من بنوك الادخار والائتمان.

يقدم بنك التسليف والادخار في المملكة العربية السعودية القروض والخدمات المصرفية لفائدة المواطنين السعوديين لتحسين مستوياتهم المعيشة، وقد أصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء فئات المواطنين من الرعاية الاجتماعية، الضمان يعني كبار السن والأيتام المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة. صرحت وزيرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه بحسب الحالة الاجتماعية، فإن عدد أفراد الأسرة وظروفها معفاة من قروض بنك التنمية الاجتماعية، ولكي تحصل الأسر على أموال من بنك التسليف، فإنه من الضروري أن تتوافر الشروط التالية:

ألا يتجاوز دخل الفرد داخل الأسرة 2000 ريال سعودي.

تقديم الأوراق المطلوبة التي تثبت بأن المتقدم لا يمتلك وظيفة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و55 عام.

إذا كان الطلب بهدف ترميم منزل يجب أن يكون قد مر عليه 5 سنوات.

كشف بنك الائتمان عن المستندات والمستندات التي يجب تقديمها للبنك لقبول طلب الإعفاء ويجب أن يكون على علم بهذه المستندات والمستندات قبل تقديم طريقة قبول طلب الإعفاء من القرض.