الريال ضد برشلونة.. إحصائيات الفريقين قبل لقاء يوم السبت

الريال ضد برشلونة، هناك تساوي كبير بين الاثنين، ما مجموعه 97 انتصارات كانت للريال، في حين أن الفريق الكتالوني قد سادت في 96، 52 قد انتهت بالتعادل، مع 408 أهداف لريال مدريد و 400 لبرشلونة، ميسي هو أعلى هداف في تاريخ الكلاسيكيات برصيد 26 هدفًا، يليه دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو، برصيد 18 لكل منهما.

الريال ضد برشلونة أول لقاء بين الإثنين

كانت المرة الأولى التي التقيا فيها في عام ،1902 وكانت مباراة في كأس الملك التتويج وفاز برشلونة 2-0، وكانت آخرها في أكتوبر 2020، في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، هذه المرة ذهب الانتصار إلى البيض (1-3)، وسجل للريال فالفيردي وراموس من ركلة جزاء ومودريتش بهدف رائع، وسجل لبرشلونة أنسو فاتي أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو.

إحصائيات الريال ضد برشلونة في الدوري

فيما يتعلق بالدوري، ستكون المباراة رقم 182 بينهما، وهذا يعني أنهم التقوا في 91 موسمًا كانت انطلاق الدوري الإسباني في 1928-1929، حيث حقق ريال مدريد 74 انتصاراً، مقابل 72 تعادلاً لبرشلونة و 35 تعادلاً .

إحصائيات الفريقين الأخيرة

توازن في الدوري تحسن للبيض منذ وصول زيدان ، فبوجوده كمدرب حققوا 3 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، دون أن نضيف إليها انتصارين في كأس السوبر الإسباني 2017 (1-3 و2-0). بين ذلك، ولعب برشلونة 4 مباريات في 2018/19 ضدهم وفاز في 3 (5-1 ، 0-3 و 0-1) وتعادل 1 (1-1)، بين الدوري والكأس.

حقبة غوارديولا وتألق الكتالونييون

بعد وصول جوارديولا إلى الفريق عام 2008، كان الكفة وقبل وصول زيدان للريال، في تلك السنوات السبع حقق برشلونة : 14 فوزًا و 6 تعادلات و 7 هزائم في جميع المسابقات، مع 56 هدفًا لصالحهم و 37 هدفًا ضدهم، تضمنت أهداف مثل التاريخية 2-6 ، 5-0 ضد فريق مورينيو أو 0-4 مع لويس إنريكي، بالطبع، في تلك السلسلة، كان ريال مدريد هو من فاز بنهائي الكأس مرتين، في 2011 (1-0) و 2014 (2-1)، وكلاهما في ميستايا، كما فاز بكأس السوبر 2012 (3-2 و2-1) وتيتو فيلانوفا مدربا لبرشلونة، ولا أعتقد أنه من السهل نسيان ممر الشرف موسم 2007/2008، بعد أن فاز البيض بالدوري الحادي والثلاثين (4-1).

الفريقين في دوري الأبطال

إذا ذهبنا إلى دوري أبطال أوروبا، فهناك 4 مباريات بين الاثنين، كلاهما كانت في نصف النهائي، وانتهى 0-2 في مباراة الذهاب و1-1 في مباراة الإياب، اكان ريال مدريد هو الذي انتصر في الكامب نو بهدفي زيدان وستيف مامكانمان وتعادل في البرنابيو ، بهدف من زيدان وفاز ريال مدريد بدوري الأبطال 2001/2002، وكان اللقاء الثاني قبل 10 سنوات، في موسم 2010/2011، وسجل ميسي هدفين انتهت بهما المباراة في البرنابيو، وفي ال مبارك الأخرى كان الهدافين بيدرو و مارسيلو، لينتهي اللقاء بالتعادل، سينتهي الأمر ببرشلونة في رفع رابع دوري أبطال أوروبا تحت قيادة جوارديولا.