مسابقة مدرستي تبرمج 1442 تسجيل العودة للمدارس لعبة ماين كرافت

مسابقة مدرستي تبرمج هى لتحقيق وتعزيز البرمجيات في الحاسب الآلي، وتقوم على توظيف وتطوير مهارات الطلبة، وتحقيق والسعي على ترسيخ التحول والتطلع إلي مجتمع لديه معرفة رقمية، ويقوم والمجتمع السعودي لتطلعات رشيدة، وذلك من خلال التوجه الاستراتيجي، وتتمتع المملكة العربية السعودية لعمل بنية قوية المجتمع لعمل تحول رقمي، وتعتبر هذه مسابقة وطنية من وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لكي تخلق بيئة إبداعية وعلى مستوى عالي من التنافس في العالم التقني والبرمجة.

تحرص هذه المسابقة على إيجاد بيئة علمية نافعة ومنافسة في العالم الرقمي، للعمل إلي رفع مستوي البرمجة لدى الطلبة، والدخول في المنظومة العالمية والمعرفية، وذلك لتحقيق التنمية الوطنية الدائمة في المملكة العربية السعودية.

تستهدف مسابقة مدرستي تبرمج، وتتطلع إلي زيادة مضاعفة الشغف والتنافس بين كل الطلاب وذلك عبر التعلم وجعل العلم ممتع.

تتطلع الدولة إلى تحويل المجتمع وخاصة الطلاب إلى مجتمع رقمي وذلك للعمل تمهيدا لصناعة مستقبل فعال.

يتم تطوير البرامج وتوظيفها والتعامل معها بسهولة مطلقة، مع تطوير المواهب واكتشافها.

يتم اكتشاف كل المواهب الرقمية وخاصة في مجال البرمجة لكلا من المدرسين، والطلبة وكل المتميزين في المجال في التميز في الصناعة الرقمية للموارد.

مسابقة مدرستي هنا.

مميزات مسابقة مدرستي تبرمجمن مميزات مسابقة مدرستي تبرمج، هي اكتساب المهارات والبحث المبتكر والاكتشاف

تعد تدريب على تغيير الحياة النمطية والسلبية في البرمجة إلي تطور هائل في العالم الرقمي والبرمجة.

المسابقة تعزز القدرة والمشاركة والتنافس بين كلا من الطالب وولي الأمر، وايضا المعلمين، وذلك عن طريق ربط كل منهم عن طريق الشبكة ومعرفة مدى تقدم الطالب ومتابعته.

وقد وصل عدد المشاركين في هذه المسابقة حوالي ٤.٦ مليون ما بين طلاب وطالبات ومعلمين وأولياء الأمور.