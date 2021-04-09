مواعيد الحصص الدراسية في رمضان 1442 بالأسبوع الثالث عشر .. تعرّف جدول الاختبارات النهائية

مواعيد الحصص الدراسية في رمضان والتي يتابع الطالب وولي الأمر التعرف عليه حسب مواعيد منصة مدرستي التعليمية التي يتم من خلالها الاستمرار في الحصص اليومية في رمضان وفي فترة الاختبارات، وذلك بعد الإقرار النهائي بمواعيد الاختبارات النهائية 1442 على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد مواعيد الحصص اليومية حسب جدول الاختبارات وحسب ما تفتضيه الحاجة بما يتناسب مع مواعيد الطلاب في الشهر الكريم. لآخر قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الاختبارات لآخر قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الاختبارات دوام المدارس في رمضان دوام المدارس في رمضان ومن الأسئلة الشائعة والتي يقوم الطالب بتقديمها عبر الرابط الرسمي بوزارة التربية والتعليم على تويتر بالاستعلام عن مواعيد دوام الحصص اليومية في الشهر الكريم وإلية توزيع المواد الدراسية في أوقات الصيام بعد الإقرار الأخير لجدول الاختبارات النهائية والتي تنتهي فيه المرحلة الابتدائية بالأول من رمضان والمتوسطة والثانوية بالعاشر من نفس الشهر، وكان الرد التالي: ساعات الدراسة فترة النهار تكون 3لا3ة ساعات يوميا في المرحلة الابتدائية على أن تستمر منصة مدرستي تقديم المراجعات في أوقات الاختبارات أيضا.

تكون ساعات الدوام لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أربعة ساعات يوميا مع استمرار الدراسة في منصة مدرستي في أيام الاختبارات.

من المتوقع أن يتم تحديد مواعيد الدوام في رمضان بعد فترة الفجر أو فترة الصياح أو فترة الظهيرة (لم تحدد بعد). مواعيد الحصص الدراسية في رمضان المواعيد التوقيت انتهاء جميع المواد الدراسية بالموعد الأقصى لها 26 شعبان 1442 انتهاء اختبارات الطلاب الأول من رمضان للمرحلة الابتدائية والعاشر من رمضان للمرحلتين المتوسطة والثانوية مواعيد اليوم الدراسي الذي يستمر في أيام الصيام من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة عصرا مواعيد أداء الاختبارات في رمضان من الساعة 12:30 وحتى 2:30 ظهرا مواعيد الحصص الدراسية في رمضان كما أعلن السيد وزير التعليم توقف دروس مدرستي الخاصة بالأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية للتركيز على انتهاء المواد الدراسية في مواعيدها المقررة ليتمكن الطالب من استرجاع المواد الدراسية والتدريب على الاختبار النهائي، كما يتم متابعة ولي الأمر لأداء الطالب طوال الفصل الدراسي وحصر نشاطه الدراسي ومواعيد الحضور والغياب أيضا عبر منصة مدرستي في نظام نورن من خلال تقارير المعلم في الفصل حول الطالب، كما تقوم الوزارة بإتاحة جميع مواعيد الدراسة برمضان وجدول الاختبارات قبل بداية الاختبارات بوقت كافي. بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني (المرحلة الابتدائية) الثلاثاء 13 أبريل – الأول من رمضان.

بداية اختبارات (المتوسطة – الثانوية) العاشر من رمضان.

نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 10 رمضان – 22 أبريل 20221. مواعيد الاختبارات النهائية بأمر خادم الحرمين الوسوم

مواعيد الحصص الدراسية في رمضان والتي يتابع الطالب وولي الأمر التعرف عليه حسب مواعيد منصة مدرستي التعليمية التي يتم من خلالها الاستمرار في الحصص اليومية في رمضان وفي فترة الاختبارات، وذلك بعد الإقرار النهائي بمواعيد الاختبارات النهائية 1442 على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد مواعيد الحصص اليومية حسب جدول الاختبارات وحسب ما تفتضيه الحاجة بما يتناسب مع مواعيد الطلاب في الشهر الكريم. لآخر قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الاختبارات لآخر قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الاختبارات دوام المدارس في رمضان دوام المدارس في رمضان ومن الأسئلة الشائعة والتي يقوم الطالب بتقديمها عبر الرابط الرسمي بوزارة التربية والتعليم على تويتر بالاستعلام عن مواعيد دوام الحصص اليومية في الشهر الكريم وإلية توزيع المواد الدراسية في أوقات الصيام بعد الإقرار الأخير لجدول الاختبارات النهائية والتي تنتهي فيه المرحلة الابتدائية بالأول من رمضان والمتوسطة والثانوية بالعاشر من نفس الشهر، وكان الرد التالي: ساعات الدراسة فترة النهار تكون 3لا3ة ساعات يوميا في المرحلة الابتدائية على أن تستمر منصة مدرستي تقديم المراجعات في أوقات الاختبارات أيضا.

تكون ساعات الدوام لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أربعة ساعات يوميا مع استمرار الدراسة في منصة مدرستي في أيام الاختبارات.

من المتوقع أن يتم تحديد مواعيد الدوام في رمضان بعد فترة الفجر أو فترة الصياح أو فترة الظهيرة (لم تحدد بعد). مواعيد الحصص الدراسية في رمضان المواعيد التوقيت انتهاء جميع المواد الدراسية بالموعد الأقصى لها 26 شعبان 1442 انتهاء اختبارات الطلاب الأول من رمضان للمرحلة الابتدائية والعاشر من رمضان للمرحلتين المتوسطة والثانوية مواعيد اليوم الدراسي الذي يستمر في أيام الصيام من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة عصرا مواعيد أداء الاختبارات في رمضان من الساعة 12:30 وحتى 2:30 ظهرا مواعيد الحصص الدراسية في رمضان كما أعلن السيد وزير التعليم توقف دروس مدرستي الخاصة بالأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية للتركيز على انتهاء المواد الدراسية في مواعيدها المقررة ليتمكن الطالب من استرجاع المواد الدراسية والتدريب على الاختبار النهائي، كما يتم متابعة ولي الأمر لأداء الطالب طوال الفصل الدراسي وحصر نشاطه الدراسي ومواعيد الحضور والغياب أيضا عبر منصة مدرستي في نظام نورن من خلال تقارير المعلم في الفصل حول الطالب، كما تقوم الوزارة بإتاحة جميع مواعيد الدراسة برمضان وجدول الاختبارات قبل بداية الاختبارات بوقت كافي. بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني (المرحلة الابتدائية) الثلاثاء 13 أبريل – الأول من رمضان.

بداية اختبارات (المتوسطة – الثانوية) العاشر من رمضان.

نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 10 رمضان – 22 أبريل 20221. مواعيد الاختبارات النهائية بأمر خادم الحرمين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد الحصص الدراسية في رمضان 1442 بالأسبوع الثالث عشر .. تعرّف جدول الاختبارات النهائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.