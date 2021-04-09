البرازيل تسجل 4.249 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى تسجيل 86.652 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها. وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 345.025 حالة.

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