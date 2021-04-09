المغرب يتسلم الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بموجب آلية كوفاكس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة، أن المغرب تمكن بفضل نظام "وفاكس"، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض كورونا، على أن يتم تزويد المملكة بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة المغرب العربى للأنباء.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس، والتى انطلقت منذ 28 يناير 2021.

وذكرت، بأن المغرب شارك فى آلية "كوفاكس" التى وضعها التحالف العالمى للقاحات والتحصين نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائى بالإضافة إلى شركاء آخرين.