كوريا الجنوبية : الإفراج عن السفينة المحتجزة في إيران منذ يناير

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن السفينة "هانكوك كيمي" غادرت إيران صباح اليوم مع بحارتها. وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة. وكانت السفينة متوقفة فى ميناء بندر عباس بإيران. وكانت إيران احتجزت السفينة ناقلة المواد الكيماوية فى مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية منذ يوم 4 يناير. وفى فبراير، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان. لكن القضية أثارت خلافا دبلوماسيا بعد أن طلبت إيران من سول الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة فى بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

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