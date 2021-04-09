إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 133 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و888 ألفا و682 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 75 مليونا و693 ألفا و945 شخصا.